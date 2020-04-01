Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook оценен в 1000 евро

Компания Samsung объявила о том, что тонкий ноутбук Samsung Galaxy Chromebook появится в продаже 6 апреля по цене в 999 долларов. Новинка характеризуется корпусом из алюминиевого сплава толщиной 9,9 мм и массой 1,04 кг, 13,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, который можно открыть и закрыть на 360 градусов, разрешением 3840:2160 пикселей и поддержкой динамического диапазона HDR 400, процессором Intel Core i5-10210U, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3, твердотельным накопителем объемом 256 ГБ, батареей ёмкостью 49 Втч, двумя разъемами USB-C, слотом для карт TF и стилусом S-Pen. При этом в ноутбуке нет активного охлаждения – за отвод тепла отвечает металлический корпус.