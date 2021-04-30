Ноутбук Schenker DTR 17 E21 получил 300-Гц экран

Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью DTR 17 E21, которая появится в продаже по цене от 2880 евро. Новинка характеризуется процессорами Intel Rocket Lake вплоть до 8-ядерного 16-поточного Core i9-11900K с тактовой частотой от 3,5 ГГц до 5,3 ГГц, 17-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 300 Гц или 4К и 60 Гц, видеокартами NVIDIA с GeForce RTX 3080 (16 ГБ памяти GDDR6) в топовой версии, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, двумя твердотельными накопителями M.2 2280, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5, сетевым контроллером Killer E3000 2.5Gb LAN, двумя разъемами Thunderbolt 4/USB-C 4.0, портами USB Type-C 3.2 Gen2 и USB Type-A 3.2 Gen2, интерфейсами Mini DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1, аккумулятором на 97 Втч, размерами 399:319:43,5 мм и массой 4,6 кг.

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