Ноутбук Schenker VIA 14 Pro на Ryzen 7 8845HS оценен в 1100 евро

Компания Schenker представила ультрабук VIA 14 Pro, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M. Новинку также оснастили 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 кд/кв.м, оперативной памятью LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем вместимостью от 500 ГБ до 4 ТБ, слотом для второго SSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.0b, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 60 Втч, адаптером питания мощностью 100 Вт и корпусом с размерами 313,5:222:18,5 мм и массой 1,39 кг. Базовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 500 ГБ оценена в 1100 евро.