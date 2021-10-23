Ноутбук StarLite Mk IV оценен в $455

Компания Star Labs пополнила ассортимент ноутбуков моделью StarLite Mk IV, которая поддерживает Linux-платформы Ubuntu 20.04 LTS, Elementary OS 6, Zorin OS 16, Linux Mint 20.2, Manjaro 21 и MX Linux 19.4. Новинку оснастили 11,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, 2-Мп веб-камерой, четырехъядерным процессором Intel Pentium Silver N5030 поколения Gemini Lake Refresh с графикой Intel UHD 605 и тактовой частотой от 1,1 ГГц до 3,1 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем ёмкостью 240 ГБ, симметричным разъемом USB Type-C, двумя USB 3.0, интерфейсом Micro HDMI, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 30,4 Втч,3,5-мм разъемом и клавиатурой с подсветкой. Цена на ноутбук стартует с 455 долларов.

Комментарии и отзывы StarLite Mk IV
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