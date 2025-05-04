Ноутбук Surface Laptop 13 получит процессор Snapdragon X

Профильное издание Winfuture опубликовало характеристики и первые изображения 13-дюймового ноутбука Microsoft Surface Laptop, который придет на смену линейке Surface Laptop Go. Итак, новинке приписывают наличие 13-дюймового ЖК-экрана PixelSense с кадровой частотой 60 Гц, сенсорным вводом и поддержкой Surface Pen, корпуса толщиной 15,5 мм в фиолетовой, океанической и платиновой расцветках, восьмиядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 с максимальной частотой 3,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, времени автономной работы до 23 часов в режиме просмотра видео, двух интерфейсов USB-C (USB 3.2) и одного порта USB-A. Фирменного разъема Surface Connect в лэптопе не будет.

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