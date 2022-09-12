Ноутбук TCL Book 14 Go оценен в 33 тысячи рублей

Компания TCL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Book 14 Go, которая доступна для покупки в России по цене в 33 тысячи рублей. При этом, «Ситилинк» дарит покупателям ноутбука планшет TCL Tab 10s.

Новинка оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, прочной крышкой из алюминиевого сплава, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7C с графическим адаптером Adreno 618, пассивной системой охлаждения, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 1-Мп веб-камерой, поддержкой Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n и Bluetooth 5.1, модемом 4G/LTE, интерфейсами USB Type-C (PD+DP+USB2.0), USB 3.0 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников, габаритами 323,7:214,5:13,95 мм и массой 1,28 кг, аккумулятором ёмкостью 40 Втч, автономностью до 12 часов и предустановленной ОС Windows 11.