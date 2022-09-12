Ноутбук TCL Book 14 Go оценен в 33 тысячи рублей

Компания TCL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Book 14 Go, которая доступна для покупки в России по цене в 33 тысячи рублей. При этом, «Ситилинк» дарит покупателям ноутбука планшет TCL Tab 10s.

Новинка оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, прочной крышкой из алюминиевого сплава, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7C с графическим адаптером Adreno 618, пассивной системой охлаждения, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 1-Мп веб-камерой, поддержкой Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n и Bluetooth 5.1, модемом 4G/LTE, интерфейсами USB Type-C (PD+DP+USB2.0), USB 3.0 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников, габаритами 323,7:214,5:13,95 мм и массой 1,28 кг, аккумулятором ёмкостью 40 Втч, автономностью до 12 часов и предустановленной ОС Windows 11.

Представлены ноутбуки Dell Inspiron Plus на Intel Alder Lake…
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями Inspiron 14 Plus и Inspiron 16 Plus, …
MacBook Pro M2 внутри вообще не изменился…
MacBook Pro M2 с неизменным внешним видом удивил бы многих потребителей, если бы он преобразился внутри, …
MacBook Pro M2 задерживается из-за дефицита…
Сегодня утром Apple представила первый Mac с процессором M2, официально открыв предварительные заказы на …
ASUS анонсировала ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с уникальным …
На выставке IFA 2022, компания ASUS анонсировала ноутбук Zenbook 17 Fold OLED (UX9702). Модель будет дост…
Официально: Redmi G Pro Ryzen Edition получит 240-Гц экран…
Компания Xiaomi официально подтвердила некоторые характеристики игрового ноутбука Redmi G Pro Ryzen Editi…
Обновленный ноутбук Dell XPS 13 оценен в $1350 …
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью XPS 13, которая может похвастаться новы…
GPD WIN Max 2 конкурирует со Steam Deck…
Да, рынок портативных игровых компьютеров имеет еще большую конкуренцию с мощными и графическими решениям…
Представлены игровые ноутбуки Lenovo Legion R7000P и R9000P …
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями Legion R7000P и Legion R9000P 2022 го…
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor