Ноутбук TECNO MegaBook K15S оценен от 40 тысяч рублей

Компания TECNO выпустила в российскую продажу ноутбук MegaBook K15S, который получил конфигурации на процессорах Intel Core i5-13420H (8 ядер, тактовая частота до 4,6 ГГц) и AMD Ryzen 5 7430U (6 ядер и 4,3 ГГц). Новинку также оснастили 15,6-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD, батареей ёмкостью 70 Втч, автономностью до 17 часов, комплектной зарядкой GaN мощностью 65 Вт, алюминиевым корпусом интерфейсами USB-C, USB-A и HDMI, портом LAN Ethernet RJ45, ридером карт памяти SD. Вариант на чипе Intel с твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценен в 58 тысяч рублей, но первое время его можно приобрести за 48 тысяч рублей. Версия на AMD Ryzen 5 7430U доступна в конфигурация с 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ за 40 и 43 тысячи рублей соответственно (с учетом скидки).

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