Ноутбук TECNO MegaBook T16 Pro вышел в России

Компания TECNO Mobile дала старт российским продажам ноутбука MegaBook T16 Pro, который основан на процессорах Intel Core Ultra 7 155H и Ultra 9 185H. Новинку также оснастили 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой гаммы sRGB, системой охлаждения с двумя вентиляторами, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом NVME PCle 4.0 вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 99,99 Втч, комплектной зарядкой мощностью 100 Вт, алюминиевым корпусом Phantom, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4 и WI-FI 6, интерфейсами USB-A, USB-C и HDMI 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD и 2-Мп веб-камерой. Ноутбук оценен в 110 и 118 тысяч рублей в зависимости от конфигурации.

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