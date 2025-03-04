Ноутбук TECNO Megabook S14 весит всего 899 граммов

Компания TECNO показала на выставке MWC 2025 ноутбук Megabook S14, которые может похвастаться корпусом из магниевого сплава массой 899 граммов. Новинку также оснастили 4-нанометровым 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 с тактовой частотой до 4 ГГц и графическим адаптером Adreno X1-85, 14-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2,8K и кадровой частотой 120 Гц, автономным ИИ-модулем и ассистентом Ella. Остальные характеристики, цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.
Напомним, что в прошлом месяце в России вышел ноутбук Megabook K16S c чипами AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 5 R5625U, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 точек, аккумулятором ёмкостью 70 Втч и двойным AI-микрофоном с шумоподавлением.