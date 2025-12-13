Представлен ноутбук Lenovo Ruitian 14 2026 Core Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Ruitian 14 2026 Core Edition, которая основана на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 125H c тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, IPS-экраном с разрешением 2,8K, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и кадровой частотой 120 Гц, цельнометаллическим корпусом с толщиной 16,9 мм и массой 1,47 кг, системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, батареей ёмкостью 60 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, четырьмя интерфейсами USB (два Type-C), одним портом HDMI 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука не дебютном китайском рынке составляет эквивалент 565 долларов.