Ноутбук Tecno Megabook K16S на Core i5-13420H вышел в России

Компания Tecno выпустила на российский рынок новые конфигурации ноутбука Megabook K16S, которые оснащаются восьмиядерным процессором Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Intel Iris Xe, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ. Новинка оценена от 58 тысяч рублей. Ранее ноутбук был доступен с чипами AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 5 R5625U.

Лэптоп также получил ОС Windows 11 Home, 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Гц и яркостью 320 нит, батарею ёмкостью 70 Втч, четыре 2,5-Вт динамика, двойные AI-микрофоны с шумоподавлением и 2-Мп веб-камеру.
MacBook Pro на М5 будет гораздо мощнее текущего…
Сегодня появилась информация о том, что процессор M5 от компании Apple, который должны представить уже в …
Представлены ноутбуки Legion Pro 5 Gen 10 и 5i Gen 10…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Legion Pro 5 Gen 10 и Legion Pro 5i Gen …
Ноутбук Machenike Creator 15N получил версию с 2,5K-экраном…
Компания Machenike объявила о выпуске на китайский рынок новой версии ноутбука Creator 15N, которая отлич…
Представлен ноутбук Dell Pro 13 Premium…
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделями Dell Pro 13 Premium и Dell Pro 14 Premium, которые…
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X …
Мы детально протестировали игровой ноутбук Gigabyte G6X, оснащенный процессором Intel Core i7 13650HX и д…
Honor представила ноутбук Magicbook X16 Plus и X14 Plus…
Компания Honor вчера оициально представила смартфоны серии 300, плюс производитель анонсировал сразу два …
Планшет HONOR Tablet X9 Pro оценен в 150 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Tablet X9 Pro, которая получила 11,5-дюй…
Новый ноутбук Thunderobot ZERO получит 18-дюймовый 240-Гц эк…
Китайский производитель Thunderobot раскрыл подробности о новом игровом ноутбуке серии ZERO, который буде…
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor