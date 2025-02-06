Ноутбук Tecno Megabook K16S на Core i5-13420H вышел в России

Компания Tecno выпустила на российский рынок новые конфигурации ноутбука Megabook K16S, которые оснащаются восьмиядерным процессором Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Intel Iris Xe, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ. Новинка оценена от 58 тысяч рублей. Ранее ноутбук был доступен с чипами AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 5 R5625U.

Лэптоп также получил ОС Windows 11 Home, 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Гц и яркостью 320 нит, батарею ёмкостью 70 Втч, четыре 2,5-Вт динамика, двойные AI-микрофоны с шумоподавлением и 2-Мп веб-камеру.