Ноутбук Tecno Megabook K16S оценен в 48 тысяч рублей

Компания Tecno Mobile выпустила на российский рынок ноутбук Megabook K16S, который основан на чипах AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 5 R5625U. Новинка также характеризуется предустановленной операционной системой Windows 11 Home, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 320 нит, аккумулятором ёмкостью 70 Втч, автономностью до 17,5 часа, четырьмя 2,5-Вт динамиками, двойным AI-микрофоном с шумоподавлением и 2-Мп веб-камерой. Конфигурация с Ryzen 5, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ стоит 48 тысяч рублей, а с 16 ГБ/512 ГБ – 50 тысяч рублей. Версия с Ryzen 7 и 16 ГБ/512 ГБ оценена в 53 тысячи рублей, а с 16 ГБ/1 ТБ – 55 тысяч.

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