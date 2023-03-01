Ноутбук Tecno Megabook S1 2023 получил CPU Intel Core i7 1360P

В сети появились подробные характеристики ноутбука Tecno Megabook S1 2023, который был показан ранее на выставке MWC 2023. Итак, новинку оснастили 12-ядерным процессором Intel Core i5-1340P с тактовой частотой до 4,6 ГГц или 12-ядерным Core i7 1360P с тактовой частотой до 5,0 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3,2К и частотой обновления 120 Гц, шестью динамиками, 2-Мп камерой, аккумулятором ёмкостью 70 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт, двумя интерфейсами USB 3.1 Type-A и двумя USB-C (в том числе с поддержкой Thunderbolt 4), а также разъемом HDMI 2.0. Ориентировочная цена ноутбука составляет 1500 долларов.