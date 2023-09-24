Ноутбук Tecno Megabook T1 2023 14 получил CPU Core i7-13700H

Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков моделью Megabook 2023 14, которая скоро станет доступна для покупки по специальной цене в 400 долларов. Новинка характеризуется 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD, максимальной яркостью 350 нит, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и сертификатом TÜV Eye Comfort, алюминиевым корпусом толщиной 14,8 мм и массой 1,39 кг, 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-13700H и графическим адаптером Intel Iris Xᵉ, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, клавиатурой с подсветкой, 2-Мп камерой, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, батареей ёмкостью 75 Втч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, интерфейсами USB 3.0 и USB 3.1, Type-C и HDMI, слотом для карт памяти SD, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6.