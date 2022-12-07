Ноутбук Tecno Megabook T1 представили в России

Компания Tecno объявила о скором начале российских продаж своего первого ноутбука Megabook T1. Цена и точная дата начала продаж будут объявлены позже.

Напомним, что новинка характеризуется корпусом из алюминиевого сплава, 15-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и 100% охватом цветового пространства sRGB, процессором Intel Core i5 10-го поколения, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ, толщиной 14,8 мм, массой 1,48 кг, 2-Мп камерой, сканером отпечатков пальцев, клавиатурой с подсветкой, цифровым блоком Num Pad, слотом для карты памяти microSD, разъемом HDMI, двумя интерфейсами USB 3.0 и двумя USB-C, аккумулятором ёмкостью 70 Втч и комплектным адаптером питания на 65 Вт.