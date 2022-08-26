Ноутбук Thunderobot 911X Wild Hunter оценен в $990

Компания Thunderobot представила в Китае геймерский ноутбук 911X Wild Hunter, который может появиться в российской продаже. Новинку оснастили 14-ядерным процессором Intel Core i9-12900H с тактовой частотой до 5 ГГц, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, частотой обновления изображения 144 Гц и 72% охватом цветовой палитры NTSC, видеокартами GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti или RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, клавиатурой с подсветкой, интерфейсом HDMI 2.1 и разъемом USB-C. Цена ноутбука в базовом варианте с графикой RTX 3050 составляет 990 долларов, а топовой конфигурации с RTX 3060 – 1165 долларов.

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