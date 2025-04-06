Ноутбук Thunderobot AiBook 14 Air на Ryzen 7 8745HS оценен в $600

Компания Thunderobot пополнила ассортимент ноутбуков моделью AiBook 14 Air, которая основана на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 7 8745HS с тактовой частотой до 4,9 ГГц и кэш-памятью 24 МБ. Новинка также оснащается 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с и возможностью расширения до 64 ГБ, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и поддержкой технологий Low Blue Light и DC Dimming, цельнометаллическим корпусом толщиной 15,5 мм и массой 1 кг, батареей ёмкостью 55 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки PD, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen1, двумя портами USB-C 3.2 Gen1, по одному разъему USB-A 2.0 и HDMI, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет 600 долларов.

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