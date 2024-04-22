Ноутбук Thunderobot T-BOOK 16D на Core i7-13620H оценен в $550

Компания Thunderobot пополнила ассортимент ноутбуков моделью T-BOOK 16D, основанной на 10-ядерном 16-поточном чипе Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и графическим адаптером Iris Xe Core. Новинка также характеризуется 16-дюймовый экраном с разрешением 2560:1600 точек (формат 2,5K), частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом массой 1,75 кг и толщиной 19,6 мм, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, одним разъемом USB-C, двумя USB-A 3.1 Gen 2 и одним USB-A 3.1, интерфейсом HDMI 1.4 и портом RJ45. Цена ноутбука в Китае составляет 550 долларов.

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