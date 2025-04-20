Ноутбук Thunderobot ZERO 18 Pro получил версию на Core Ultra 7 255HX

Компания Thunderobot объявила о выпуске новой конфигурации игрового ноутбука Thunderobot ZERO 18 Pro, которая основана на 20-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 255HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и мощностью до 140 Вт, двумя слотами SO-DIMM для 32 ГБ расширяемой оперативной памяти DDR5, двумя слотами M.2 для твердотельных накопителей с интерфейсов PCIe 5.0 NVMe, 18.0-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K+, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 4 мс, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и яркостью 500 нит, клавиатурой с RGB-подсветкой, интерфейсами Thunderbolt 5, адаптером Wi-Fi 7 и батареей ёмкостью 99 Втч. Цена ноутбука составляет 2240 долларов.

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