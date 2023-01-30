Ноутбук Thunderobot Zero 2023 Bumblebee оценили в $4900

Компания Haier начала принимать китайские предзаказы на игровой ноутбук Thunderobot Zero 2023 Bumblebee, первая информация о котором появилась в самом конце прошлого года. Новинку оснастили 16-ядерным чипом Intel Core i9-13900HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, графическим адаптером GeForce RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 4К, частотой обновления 240 Гц, яркостью 500 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, тремя портами USB 3.1 Type-A, интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DP 1.4, портом RJ-45 и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Цена ноутбука составляет 4900 долларов.

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