Ноутбук Thunderobot Zero 2023 получит графику GeForce RTX 4070

Китайские источники сообщают о скором выходе в Китае геймерского ноутбука Thunderobot Zero 2023, который сможет похвастаться впечатляющими характеристиками. Итак, базовая модификация получит чип Intel Core i9-13900HX, графический адаптер GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ и дисплей с разрешением 4К, частотой обновления 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3. Данная конфигурация обойдется в 2175 долларов. Топовая версия сможет похвастаться увеличенным объемом ОЗУ, SSD на 2 ТБ и видеокартой GeForce RTX 4090. За такой ноутбук попросят уже 4350 долларов. Выйдет ли эта модификация в России, пока неизвестно.

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