Ноутбук Tuxedo InfinityBook Pro 14 Gen 9 оценили в 1230 евро

Компания Tuxedo выпустила на европейский рынок ноутбук InfinityBook Pro 14 Gen 9, который поставляется с предустановленной ОС Tuxedo на Linux. Новинку также оснастили 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 400 нит, чипами AMD Ryzen 7 8845HS и Intel Core Ultra 7 155H, батареей ёмкостью 80 Втч, интерфейсом USB-C со 100-Вт зарядкой, алюминиевым корпусом массой 1,5 кг и толщиной 17 мм, адаптером Wi-Fi 6E, портами HDMI 2.1, Gigabit Ethernet, USB-C (10 Гбит/с) и тремя USB-A, ридером карт SDXC и ОС Windows 11 Home за доплату в 150 евро. Базовая версия на Ryzen 7 8845HS с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 500 ГБ оценена в 1230 евро, а Core Ultra 7 155H – от 1340 евро.