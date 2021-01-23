Ноутбук Tuxedo InfinityBook S 15 оценен в $937

Компания Tuxedo пополнила ассортимент ноутбуков моделью InfinityBook S 15, который работает под управлением одной из операционных систем на ядре Linux (Ubuntu, OpenSUSE и Tuxedo OS). Новинка характеризуется 4-ядерными чипами Intel Core i5-1135G7 c тактовой частотой 2,4-4,2 ГГц или Core i7-1165G7 (2,8-4,7 ГГц) и графикой Intel Iris Xe, 15,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 800:1 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, клавиатурой с подсветкой, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, поддержкой двух твердотельных накопителей NVMe PCIe до 4 ТБ в сумме, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, сетевым контроллером Gigabit LAN, интерфейсами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 и HDMI 2.0b, стереофоническими динамиками, а также корпусом с размерами 357:220,5:19,9 мм и массой 1,74 кг.