Ноутбук VAIO S13 оценен в 1115 долларов

Компания VAIO пополнила ассортимент ноутбуков моделями VAIO S13 (VJS136) и VAIO Pro PG (VJPG32), которые оценены на дебютном японском рынке от 1160 и от 1835 долларов соответственно. Новинки получили до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельный накопитель PCIe до 1 ТБ и до 512 ГБ соответственно, 13,3-дюймовый экран с разрешением 1920:1200 точек и антибликовым покрытием, алюминиевый корпус массой 1,06 кг, толщиной 17,7–19,6 мм и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и 5G (eSIM и nanoSIM), поддержку GPS, GLONASS, BeiDou и Galileo, два интерфейса USB Type-C и USB Type-A, порты HDMI и Gigabit Ethernet, а также 3,5-мм гнездо для наушников. Отличаются ноутбуки процессорами: VAIO S13 получил чипы Intel Core 7 150U, Core 5 120U или Core 3 100U, а Pro PG – Core 7 250U или Core 5 220U.