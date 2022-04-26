Ноутбук Vaio S15 получит привод для дисков Blu-ray

Бренд Vaio, за которым ранее стояла компания Sony, пополнил ассортимент ноутбуков обновленной моделью S15. Новинку оснастили 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, чипами Intel Alder Lake вплоть до 14-ядерного Core i7-12700H с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем M.2 с интерфейсом PCI Express 4.0 x4 объемом от 512 ГБ до 2 ТБ, очень редким сейчас оптическим приводом с поддержкой дисков Blu-ray, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев, размерами 361,4:254,3:22–26 мм, массой 2,25 кг и предустановленной ОС Windows 11. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.