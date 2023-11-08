Ноутбук Wooking Lingyun X14 Core Edition с i7-13620H оценен в $508

Компания Wooking пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lingyun X14 Core Edition, которая может похвастаться наличием 10-ядерного 16-поточного чипа Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, двумя слотами M.2, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей (формат 2,5K), кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью до 300 нит, корпусом массой 1,5 кг, батареей ёмкостью 58 Втч, интерфейсами USB 4 и HDMI, портом RJ45 и слотом для карты памяти SD. Ноутбук уже доступен для покупки в Китае по цене в 508 долларов.

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