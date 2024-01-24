Ноутбук Wooking Lingyun X16 AI оценен в 590 долларов

Компания Wooking выпустила на китайский рынок ноутбук Lingyun X16 AI, который основан на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с дополнительным AI-чипом и производительным графическим адаптером Radeon 780M.

Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 165 Гц, 100% покрытием цветового пространства sRGB и яркостью 500 нит, корпусом массой 1,87 кг, батареей ёмкостью 84 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, полноразмерной клавиатурой с трехуровневой подсветкой, четырьмя динамиками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами Type-C, двумя USB-A 3.1 Gen 1 и портом HDMI 2.0. Конфигурация с 16/521 ГБ оценена в 590 долларов, а с 32 ГБ/1 ТБ – 660 долларов.