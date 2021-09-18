Ноутбук XMG Apex 17 M21 получил CPU Ryzen 9 5900HX

Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент игровых лэптопов моделью XMG Apex 17 M21, которая появится в продаже по цене от 1480 евро. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 5900HX с тактовой частотой от 3,3 ГГц до 4,6 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070, 17,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 300 кд/м2 и 90% охватом цветовой палитры sRGB, двумя слотами SO-DIMM для ОЗУ DDR4, возможностью установки двух твердотельных накопителей M.2 2280, Ethernet-контроллером с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с, разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C, интерфейсами HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 1.4, аудиогнёздами, размерами 396:262:32,4 мм и массой 2,5 килограмма.