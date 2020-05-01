Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор Core i9-10900K

Сетевые источники сообщили о выходе ноутбука XMG Ultra 17, который получил новейшие процессоры Comet Lake, начиная от Core i5-10600K заканчивая 10-ядерным Core i9-10900K. Новинка также характеризуется графическими ускорителями NVIDIA Turing (от GeForce RTX 2070 Refresh и до RTX 2080 Super), до 128 ГБ оперативной памяти, тремя накопителями, 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и поддержкой 240 Гц или с разрешением 4K UHD и поддержкой G-Sync, размерами 399:319:43,5 мм, массой 3,8 кг и аккумулятором ёмкостью 97 Втч. Цена варианта с Core i7-10700K и GeForce RTX 2070 Refresh составляет 2800 евро.

Комментарии и отзывы XMG Ultra 17
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