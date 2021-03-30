Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор Core i9-11900K

Компания Schenker пополнила ассортимент ноутбуков очень производительной моделью XMG Ultra 17, базовая версия которого оценена в 2800 евро. Новинка характеризуется настольными процессорами Intel Core i9-11900K или Core i7-11700K, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3060 или RTX 3070 с TGP 165, 130 и 140 Вт, до 128 ГБ оперативной памяти, до четырех твердотельных накопителей, 17-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой G-Sync и кадровой частотой 300 Гц или 4K-экраном с частотой обновления 60 Гц, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя разъемами HDMI 2.1, размерами 399:319:43,5 мм и массой 4,6 кг. Цена топовой конфигурации с одним SSD составляет 4730 евро.

Комментарии и отзывы XMG Ultra 17
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