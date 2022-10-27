Ноутбук Xiaomi Book Air 13 оценен в $775

Компания Xiaomi представила ноутбук-трансформер Book Air 13, который может похвастаться толщиной 12 мм и массой 1,2 кг. Новинка также характеризуется 10-ядерными чипами Intel от Core i5-1230U до Core i7-1250U, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, веб-камерой на 8 Мп, дактилоскопическим сенсором в клавише включения, батареей ёмкостью 58,3 Втч и двумя интерфейсами Thunderbolt 4. Вариант на Core i5 обойдется в 690 долларов, а с Core i7 – 775 долларов. Данные цены действуют только в рамках предзаказа, а вот в рознице они окажутся выше.

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