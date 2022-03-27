Ноутбук Xiaomi Book S 12.4 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования еще не представленного официально ноутбука Xiaomi. Источники утверждают, что речь идет о компактной модели Xiaomi Book S 12.4, которая уже получила сертификацию Bluetooth SIG. Лэптоп набрал в бенчмарке 758 баллов в одноядерном испытании и 3014 баллов в многоядерном тесте. Geekbench подтвердил использование восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 с частотой 3 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной 64-битной ОС Windows 11 Home. Также о ноутбуке известно, что он поддерживает Bluetooth v.1. Остальные характеристики, как и ориентировочная дата выхода, пока не раскрываются.