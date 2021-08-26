Ноутбук Xiaomi Mi NoteBook Pro оценен в $770

Компания Xiaomi представила флагманский ноутбук Mi Notebook Pro, который будет стоить 770 долларов за версию с процессором Intel Core i5 и 8 ГБ ОЗУ, 800 долларов за Core i5 и 16 ГБ ОЗУ, а также 980 долларов за Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти.

Новинка также характеризуется корпусом из алюминиевого сплава, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 , соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 60 Гц, процессорами Intel Tiger Lake одиннадцатого поколения с интегрированной графикой Iris Xe, ОЗУ DDR4, NVMe-накопителем ёмкостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 70 Втч, поддержку зарядки мощностью 65 Вт через разъем USB-C, клавиатурой с трехступенчатой подсветкой и сенсорной панелью, портами Thunderbolt 4, USB-C с функцией подачей питания, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 1.4, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, 2-Вт стереодинамиками, поддержкой DTS и дактилоскопом, а также предустановленной ОС Windows 10 Home с бесплатным обновлением до Windows 11.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi NoteBook Pro
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