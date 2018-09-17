Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air оценен в 75 тысяч рублей

Вслед за Европой компания Xiaomi начали официально продавать свои ноутбуки в России. Первой доступной в нашей стане моделью стал Xiaomi Mi Notebook Air, который в российском онлайн-магазине Xiaomi проходит под названием Mi Laptop Air. Его цена составляет 74 990 рублей. Отметим, что в Китае этот ноутбук можно купить за 760 долларов, что составляет примерно 51,7 тысяч рублей.

Ноутбук оснащается металлическим корпусом, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессором Intel Core i5-8250U, видеокартой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ.