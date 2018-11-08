Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air оснащен процессором Intel Core i3 восьмого поколения

Компания Xiaomi выпустила ноутбук Mi Notebook Air с 13,3-дюймовым экраном. Разрешение устройства составляет 1920 на 1080 пикселей. За производительность аппарата отвечает процессор Intel Core i3 восьмого поколения. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 9,5 часа. Использована операционная система Windows 10 Home Edition. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, веб-камера, аудиосистема с двумя динамиками и слот для карты microSD. Приобрести новинку можно за 580 долларов.