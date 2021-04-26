Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 14 доступен для предзаказа

Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на ноутбук Mi Notebook Pro 14, базовая версия которого оценена в 830 долларов. Первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой в 15 долларов. Старт розничных продаж намечен на 1 мая.

Напомним, что ноутбук оснащается четырехъядерным процессором Intel Tiger Lake-H35 (Core i5 или Core i7), 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, IPS-экраном с разрешением 2,5К и частотой обновления изображения 120 Гц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 в топовых версиях, металлическим корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,5 кг, двумя интерфейсами USB-C (один на Thunderbolt 4) и адаптером питания мощностью 100 Вт.