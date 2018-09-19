Ноутбук Xiaomi Notebook Youth Edition оценен в $670

2018-09-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Notebook Youth Edition; [119]
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Notebook Youth Edition, который называют улучшенной версией Xiaomi Notebook с 15,6-дюймовым дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Новинку оснастили 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, дискретной графикой GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти, твердотельным накопителем на 128 ГБ, слотом для жесткого диска на 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, двумя выходами для горячего воздуха и тепловыми трубками, двумя динамиками мощностью по 3 Вт, слотом для карт памяти, USB 2.0, гигабитным Ethernet, HDMI, двумя USB 3.0 и 3,5 мм аудиоразъемом. Толщина ноутбука равна 19,9 мм. Notebook Youth Edition появится в продаже в Китае в ближайшие дни по цене 670 долларов.


Комментарии:
Представлен доступный смартфон Xiaomi Mi...
Представлен доступный смартфон Xiaomi MiКомпания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition, который появится в продаже под названием ...
Смартфон Meizu 16X оценен в 306 долларов...
Смартфон Meizu 16X оценен в 306 долларовКомпания Meizu наконец-то представила смартфон Meizu 16X, который призван составить конкуренцию Xiaomi Mi...
Представлены бюджетные смартфоны Meizu V...
Представлены бюджетные смартфоны Meizu VКомпания Meizu пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями Meizu V8 и Meizu V8 Pro, одна из котор...
Наушники Xiaomi Half In-Ear получили цен...
Наушники Xiaomi Half In-Ear получили ценКомпания Xiaomi готовит к выпуску наушники Half In-Ear стоимостью в 15 долларов. Гаджет наделен микрофон...
Xiaomi официально представила мощный сма...
Xiaomi официально представила мощный смаКомпания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Mi 8 Screen Fingerprint Edition с ОС Android 8.1 Oreo. Н...
Часто ходишь в походы? Обзаведись качест...
Часто ходишь в походы? Обзаведись качестНе секрет, что многие все чаще тянутся на поиски новых ощущений, и не редко выбираются в различные походы...
Смартфон INOI 6 получил 5,5-дюймовый экр...
Смартфон INOI 6 получил 5,5-дюймовый экрВ продажу выходит новый 4G-смартфон под названием INOI 6 анонсированный еще весной на Android Go. Новинка...
Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (R...
Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RВ конце весны мы проводили детальное тестирование мягкого к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышкуОбзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышку
Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая внешняя звуковая карта 2018Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая внешняя звуковая карта 2018
Обзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPSОбзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPS
Обзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышкаОбзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышка
Обзор Street Storm CVR-N8520W.Двухканальный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8520W.Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi
Предварительный обзор Fractal Design Def...
Предварительный обзор Fractal Design DefСборка игрового или рабочего компьютера — всегда тяжелый и довольно затратный процесс. Особенно это сложн...
Обзор 360 No Scope Arena. Вы в такое точ...
Обзор 360 No Scope Arena. Вы в такое точКогда я только зашел в игру и увидел розовые тона и девушку с розовыми волосами в каске и со снайперской ...
Предварительный обзор Elephone Soldier. ...
Предварительный обзор Elephone Soldier. Защищенные смартфоны давно пользуются спросом среди пользователей. И речь не только о людях, которые рабо...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сю...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сюВсегда приятно играть в игры, которые были созданы отечественными разработчиками. Вроде мелочь, но всегда...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Многие уверены в том, что на рынке ноутбуков помимо Apple MacBook больше ничего достойного нет и не будет...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. Достойн...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. ДостойнЯ являюсь большим фанатом Лары Крофт и перезапуск игровой вселенной в 2013 году стал для меня настоящим п...
Huawei представила свой первый ноутбук M...
Huawei представила свой первый ноутбук M13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei M...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. В...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS R...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RИгровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветко...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и нич...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничКогда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов прос...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor