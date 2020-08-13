Ноутбук Xiaomi Redmi G получит 16,1-дюймовый экран

Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров, раскрывающих некоторые характеристики еще не представленного официально игрового ноутбука Redmi G. Итак, аппарат получит 16,1-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления (предположительно 144-Гц, 100% охват цветовой палитры sRGB и разрешение 1920:1080 пикселей), процессор Intel Core 10-го поколения серии i7, видеокарту NVIDIA, продвинутую систему охлаждения с тепловыми трубками, полноразмерную клавиатуру с блоком цифровых кнопок и массивный тачпад. Ранее сообщалось, что под брендом Redmi будут выпущены геймерские мониторы с диагональю панелей 23,8 и 27 дюймов. Официальный анонс ноутбука Redmi G состоится уже завтра, 14 августа.

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