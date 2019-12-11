Ноутбук Xiaomi RedmiBook 13 оценен в 600 долларов

Компания Xiaomi и бренд Redmi представили компактный ноутбук RedmiBook 13, который получил 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и очень узкими рамками. Новинка также характеризуется процессорами Intel Core десятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ, дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5, системой охлаждения с двумя 6-мм тепловыми трубками, а также предустановленной операционной системой Windows 10 Home. Вариант с процессором Core i5 оценен в 600 долларов, а версия с чипом Core i7 обойдется в 740 долларов.