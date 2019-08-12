Ноутбук от Dell оборудованный 10 нм процессором Intel Ice lake

Компания Dell начала принимать предварительные заказы на обновлённый гибридный ноутбук XPS 13 2-in-1 (7390), который был представлен в конце мая на выставке Computex 2019. Uлава Intel подтвердил, что устройства на новых процессорах компании, Ice Lake, станут доступны уже в конце года. Ключевая особенность новинки заключается в том, что она является одним из первых ноутбуков на базе новых 10-нм процессоров Intel Core поколения Ice Lake.

Базовая конфигурация обновлённого XPS 13 2-in-1 оснащена процессором Core i3-1005G1, который обладает двумя ядрами и четырьмя потоками, а также 32 исполнительными блоками GPU. Базовая тактовая частота чипа составляет 1,2 ГГц, а Turbo-частоты как одного, так и всех ядер достигают 3,4 ГГц. В максимальной же конфигурации использован Core i7-1065G7 с четырьмя ядрами и восемью потоками, а также 64 блоками GPU. Базовая частота равна 1,3 ГГц, максимальная Turbo-частота для одного ядра достигает 3,9 ГГц, а все ядра могут автоматически разгоняться до 3,5 ГГц. Как известно, процессоры Ice Lake-U имеют настраиваемый TDP от 15 до 25 Вт, однако Dell в новом XPS 13 2-in-1 ограничилась лишь 15 Вт.

Помимо передовых процессоров Ice Lake-U, обновлённый XPS 13 2-in-1 получил увеличенный сенсорный 13,4-дюймовый дисплей Infinity Edge с соотношением сторон 16:10 и ещё более тонкими рамками, нежели его предшественник. Доступны версии с разрешением FHD+ (1920 × 1200 точек) и UHD+ (3840 × 2400 точек).

Новинки могут оснащаться памятью LPDDR4x объёмом до 32 Гбайт и твердотельным накопителем NVMe PCIe 3.0 ёмкостью до 1 Тбайт. Также отметим наличие пары портов USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, беспроводной адаптер Killer AX1650 802.11ax Wi-Fi, и сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello, встроенный в кнопку питания.

На новый Dell XPS 13 2-in-1 (7390) уже можно оформить предварительный заказ по цене от $1000. За эту сумму предлагается конфигурация с Core i3-1005G1, 4 Гбайт оперативной и 256 Гбайт твердотельной памяти, и дисплеем FHD+. Топовая комплектация стоит $2650 и предлагает Core i7-1065G7, 32 Гбайт оперативной и 1 Тбайт флеш-памяти и дисплей UHD+.