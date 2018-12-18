Ноутбук от Lenovo ThinkPad L-серии

2018-12-18, Автор - Ganibal; Продукт - Lenovo ThinkPad L; [98]
Lenovo объявил свою новую линейку ноутбуков ThinkPad L-серии. Среди новых ноутбуков - традиционный ноутбук типа L390 и гибкий Yoga L390, который имеет шарнир, позволяющий поворачивать экран на 360 градусов, чтобы использовать устройство в качестве планшета с сенсорным экраном.

По словам Lenovo, оба будут первыми ThinkPad с новейшими процессорами Intel Core восьмого поколения. Дуэт также поставляется с оперативной памятью DDR4 до 32 ГБ. L390 имеет толщину 18,8 мм и весит 1,4 кг, что делает его немного легче, чем его предшественник. Оба ноутбука получили считыватель отпечатков пальцев с шифрованием данных dTPM 2.0.

Lenovo обещает до 14 часов автономной работы для L390 и 12 часов для Yoga. Оба ноутбука поступят в продажу в этом месяце.

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