Ноутбук от Nokia на базе Windows 11

Компания Nokia представила свой ноутбук Nokia PureBook S14 на операционной системе Windows 11. Nokia PureBook S14 отличается легким дизайном - вес его составляет всего 1,1 кг. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 11-го поколения в сочетании с графикой Iris Xe, которая должна обрабатывать графику среднего уровня в таких играх, как GTA V, Red Dead Redemption 2 и других играх.

Он оснащен 14-дюймовым дисплеем с узкими рамками и предлагает 82-процентное соотношение экрана к корпусу и и твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 ГБ. Так же имеется переключатель конфиденциальности и поддержка звука Dolby Atmos. Среди портов для подключения имеются один USB 3.0, полнофункциональный USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм и HDMI.