Ноутбук с функциями читалки Lenovo ThinkBook Plus 2 официально представили

Сегодня Lenovo официально выпустила новые ноутбуки в своей серии ThinkBook — данная линейка состоит из моделей ThinkBook 13x, ThinkBook 14p, ThinkBook 16p и ThinkBook Plus 2. Более того, помимо весьма стандартных офисных решений производитель представил и достаточно необычное решение, которое точно заслуживает вашего внимания. ThinkBook Plus 2 — тонкий и легкий ноутбук, созданный для творческих людей. Новинка оснащена 12-дюймовым дисплеем E Ink, который обеспечивает удобство просмотра контента. Фактически, пользователь видит перед собой обычную бумагу, при этом получая море удовольствия, наслаждения и комфорта для глаз. Последнее, собственно, наиболее полезно. Этот ноутбук поддерживает сенсорное управление и стилус, его можно даже перевернуть, чтобы использовать как планшет.

Устройство поддерживает беспроводную зарядку, весит 1,16 кг и имеет толщину всего 13,9 мм. Кроме того, ноутбук также оснащен процессором Intel от i5 до i7, в зависимости от выбранной конфигурации, в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Ноутбук работает под управлением ОС Windows 10 и также оснащен встроенной графикой Intel Iris. К сожалению, ноутбук Lenovo ThinkBook пока что будет доступен для покупки в Китае в ближайшие дни по цене от 8 999 до 10 999 юаней (примерно от 1410 до 1722 долларов США) в зависимости от выбранной конфигурации. Ожидаем данный гаджет на территории нашей страны, тогда можно будет поговорить о стоимости.
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