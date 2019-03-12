Ноутбук с тонким корпусом Acer Swift 1

Весит модель всего 1,4 кг, а её толщина составляет 15 мм. Корпус сделан качественно, нет прогибаний крышки или скрипа. Доступно сразу пять расцветок: серебряная, золотая, розовая, зеленая и черная.Первое впечатление от Acer Swift 1: «Вау, какой же он тонкий и лёгкий. Ого, он ещё и металлический!» Действительно, поверхность лэптопа сделана из шлифованного металла, устойчивого к царапинам и потертостям. К тому же он не собирает отпечатки пальцев и отлично защищает устройство от внешних воздействий.При этом ультрабук «тянет» старые и нетребовательные игрушки. Так, на нём запускается CS: Source и Hearthstone — удаётся играть без лагов с комфортными значениями fps. С объёмными файлами в PDF или Excel тоже нет никаких сложностей: начинки Swift 1 хватает, чтобы он не «задумывался» при открытии таблицы на несколько тысяч строк.Запускать тяжелые игры и монтировать 4К-видео на Swift 1 не получится, но для стандартного использования его производительности достаточно. Можно смотреть фильмы в Full HD, открывать простые приложения для учёбы и офисные программы. Ноутбук оснащен четырехъядерным процессором Intel Pentium N4200 с частотой 1,1 ГГц со встроенной графикой Intel HD 505. Объём ОЗУ составляет 4 ГБ, а SSD-накопителя — 128 ГБ. Также продаётся версия с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ постоянной памяти. Есть Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц и Bluetooth.В случае со Swift 1 производитель сделал упор на автономную работу. Мощный аккумулятор ёмкостью 54 Вт*ч вкупе с экономичным процессором позволяют смотреть видео около 13 часов на средней яркости экрана. За час ноутбук разряжается примерно на 7-8%.О стоимости ноутбука пока неизвестно.