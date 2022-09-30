Ноутбук со складным экраном ASUS Zenbook 17 Fold OLED появился в продаже

Компания ASUS дала старт китайским продажам ноутбука Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), который оценен в 2800 долларов. Новинка характеризуется 17,3-дюймовой складывающейся OLED-панелью с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2560:1920 пикселей в раскрытом виде, а также двумя панелями с соотношением 3:2 и разрешением 1920:1280 пикселей в раскрытом положении, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1, скоростью отклика в 0,2 мс, частотой обновления 60 Гц, сертификатами VESA DisplayHDR 500 True Black и Pantone, 10-ядерным процессором Intel Core i7-1250U, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем NVMe PCIe 4.0 формата M.2 на 1 ТБ, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, 5-Мп ИК-камерой с поддержкой ИИ, модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, двумя разъемами Thunderbolt 4, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 75 Втч, 65-Вт зарядкой, магнитной Bluetooth-клавиатурой ErgoSense и предустановленной ОС Windows 11 Pro.