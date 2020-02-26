Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Flip C436 выйдет в конце апреля

Компания ASUS объявила о начале продаж ноутбука-трансформера ASUS Chromebook Flip C436, который был представлен в начале февраля. Новинка, которая изначально должна была появиться в продаже 24 февраля, станет доступна для покупки только 26 апреля. Напомним, что ноутбук оснащается 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и 100% охватом цветового пространства sRGB, вращающимся на 360 градусов, процессором Intel Core десятого поколения вплоть до Core i7-10510U, 8 или 16 ГБ , твердотельным накопителем до 512 ГБ, адаптерами Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, слотом microSD, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C, размерами 319,54:205,3:13,76 мм и массой 1,09 кг. Его цена стартует от 800 долларов.