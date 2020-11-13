Ноутбук-трансформер ASUS ZenBook Flip S UX371 выходит в России

Компания ASUS начала принимать предзаказы на премиальный ноутбук ZenBook Flip S UX371, который может выступать и в роли планшета. Новинка оснащается 13,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и вращающейся на 360 градусов крышкой, металлическим корпусом толщиной 13,9 мм, массой 1,2 кг, цифровым блоком ASUS NumberPad 2.0 в тачпаде, платформой Intel Tiger Lake (4-ядерный Core i5-1135G7 с тактовой частотой до 4,2 ГГц или Core i7-1165G7 с частотой до 4,7 ГГц), графикой Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x-4266, твердотельным накопителем PCIe NVMe 3.0 x4 M.2 до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, аудиосистемой ASUS SonicMaster и двумя портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с). Цена на ноутбук стартует от 129 990 рублей.

Комментарии и отзывы ASUS ZenBook Flip S UX371
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