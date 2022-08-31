Ноутбук-трансформер ASUS Zenbook 17 Fold OLED

Компания ASUS раскрыла подробности о ноутбуке-трансформере Zenbook 17 Fold OLED, главной особенностью которого стала 17,3-дюймовая складывающаяся OLED-панель. В раскрытом состоянии экран характеризуется соотношением сторон 4:3, разрешение 2560:1920 пикселей, в сложенном – соотношением 3:2, разрешением 1920:1280 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, динамической контрастностью 1 000 000:1, скоростью отклика в 0,2 мс, кадровой частотой 90 Гц, сертификатами VESA DisplayHDR 500 True Black и Pantone, 10-ядерным чипом Core i7-1250U, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 формата M.2 на 1 ТБ, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, 5-Мп инфракрасной камерой с поддержкой ИИ, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, 3,5-мм аудиогнездом, аккумулятором ёмкостью 75 Втч, зарядкой мощностью 65 Вт, магнитной Bluetooth-клавиатурой ErgoSense и предустановленной ОС Windows 11 Pro. Ноутбук появится в продаже в четвертом квартале года по цене в 4000 евро.

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