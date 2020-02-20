Ноутбук-трансформер Acer ConceptD 9 Pro оценен в 400 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России ноутбук-трансформер ConceptD 9 Pro, который ориентирован на работу в сфере рендеринга видео, обработке фотографий, трёхмерной анимации и т. д. Новинка характеризуется 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 384062160 пикселей, заводской калибровкой с показателем Delta E<1, сертификатом Pantone Validated и 100% охватом пространства Adobe RGB, стилусом Wacom EMR с 4096 уровнями чувствительности к нажатию, процессором Intel Core i9 девятого поколения, 32 ГБ оперативной памяти DDR4, графикой NVIDIA Quadro RTX 5000 с 16 ГБ памяти и поддержкой трассировки лучей, двумя твердотельными накопителями PCIe NVMe на 2 ТБ, адаптерами Killer Wireless-AC 1550i и Ethernet E3000, портом Thunderbolt 3 и бесшумной системой охлаждения AeroBlade 3D четвёртого поколения. В России ноутбук продается за 399 990 рублей.