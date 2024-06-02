Ноутбук-трансформер Chuwi FreeBook оценен в 370 долларов

Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chuwi FreeBook, которая обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 370 долларов. Новинку оснастили 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2256:1504 точек и возможностью разворота на 360 градусов, 12 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, корпусом толщиной 17,2 мм и массой 1,36 кг, 4-ядерным 4-поточным процессором Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и энергопотреблением 6 Вт, батареей ёмкостью 38 Втч, тремя интерфейсами USB-C, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, поддержкой стилуса, четырьмя динамиками и крупным тачпадом.